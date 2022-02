Mit einem eigenen Handwerksbetrieb will der Modul- und Speicherhersteller künftig in der Region bis zu 1000 Photovoltaik-Anlagen in der Region installieren. Im Frühjahr 2022 will Solarwatt den neuen Standort in Fuldabrück eröffnen und binnen zwei Jahren dort 50 Mitarbeiter beschäftigen.Bereits im vergangenen Sommer erklärte Solarwatt, es wolle Handwerksbetriebe künftig enger an sich binden. Im August schließlich gab der Dresdner Hersteller von Solarmodulen und Photovoltaik-Heimspeicher bekannt, 70 Prozent der Anteile an dem Lübecker Installationsunternehmen E-nel übernommen zu haben. Nun der nächste ...

