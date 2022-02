76 Prozent der Berufstätigen weltweit fühlen sich nicht auf die Arbeit in einer digitalen Zukunft vorbereitet, trotzdem erweitern bislang nur 28 Prozent aktiv ihre digitalen Fähigkeiten.Zürich - Salesforce hat seinen neuen Global Digital Skills Index veröffentlicht. Die Studie ist nur ein Schlaglicht auf die grosse Herausforderung in Sachen digitale Kompetenzen, der sich die einzelnen Bürger und auch die Unternehmen gegenübersehen: Fast drei Viertel der Beschäftigten (73 %) fühlen sich nicht in der Lage, die digitalen Fähigkeiten zu erlernen, die Unternehmen derzeit und künftig...

Den vollständigen Artikel lesen ...