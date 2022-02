Die SNB dürfte im Dezember 2022 erstmals seit 2007 den Leitzins um 0,25 Prozent erhöhen, heisst es in einer Studie der Bank.Zürich - Die Ära der Negativzinsen in der Schweiz könnte allmählich zu Ende gehen. Die Ökonomen der Grossbank UBS erwarten, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins von derzeit -0,75 Prozent bis Mitte 2023 auf null Prozent anheben wird. Die SNB dürfte im Dezember 2022 erstmals seit 2007 den Leitzins um 0,25 Prozent erhöhen, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der...

Den vollständigen Artikel lesen ...