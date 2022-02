Jonathan Fletcher (Schroders): Impact Investing in Schwellenländern

31.01.2022 - Als Impact-Anleger in den Schwellenländern setzen wir uns seit Langem mit dem Umweltschutz auseinander. Die Umwelt ist eines der fünf zentralen Investmentthemen, die wir im Prozess des Impact-Investings identifiziert haben.

Wir investieren in nachhaltige Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen die umweltbezogenen und gesellschaftlichen Herausforderungen adressieren. Unsere Absicht dabei ist es, positiv auf die Fortentwicklung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-Ziele) einzuwirken. Gleichzeitig soll selbstverständlich eine attraktive finanzielle Rendite erwirtschaftet werden.

Die Nachteile des Klimawandels, so lassen Untersuchungen durchblicken, werden sich überproportional auf Entwicklungsländer auswirken. Dies hat mit ihrer im Vergleich zu den Industrieländern höheren Abhängigkeit von klimasensiblen Sektoren wie Land- und Forstwirtschaft sowie Tourismus zu tun.

Gleichzeitig werden es wahrscheinlich die Schwellen- und Entwicklungsländer sein, die das größte Emissionswachstum in den kommenden Jahrzehnten verzeichnen, so das Ergebnis eines Berichts der Internationalen Energieagentur (IEA).

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die durchschnittlichen Kosten der Emissionsvermeidung schätzungsweise etwa halb so hoch sind wie in den Industrieländern. Damit sind Investitionen in saubere Energie in diesen Regionen ein potenziell kosteneffektiver Weg, um die globalen Emissionen zu reduzieren.

Zahlreiche Unternehmen der Schwellenländer wirken positiv auf den Umweltschutz ein: Sie investieren in den Übergang zu sauberer Energie und tragen dazu bei.

Diese Investitionen erstrecken sich auf verschiedene Branchen, die laut den Prognosen im Zuge der Energiewende ein kräftiges Nachfragewachstum verzeichnen werden. Eine direkte Rolle übernehmen dabei Hersteller von E-Autos, Batterien für Elektrofahrzeuge sowie Systemen für erneuerbare Energien, darunter auch Sonnenkollektoren und Windkraftanlagen.

Die Fertigungsstätten von Halbleitern spielen eine eher indirekte Rolle. Jedoch sind ihre Produkte ein wesentlicher Bestandteil umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie von Elektrofahrzeugen sowie der Verbesserung der Energieeffizienz der Industrie.

Wir haben als Investoren in Schwellenländern zahlreiche Anlagechancen in Unternehmen festgestellt, die zum Umweltschutz beitragen. Zudem profitieren sie von einem prognostizierten robusten und beständigen Nachfragewachstum. Es geht aber nicht nur um den Ansatz "Buy and Hold", sondern beispielsweise auch um ESG, Marktwettbewerb, Geopolitik oder Bewertungen.

So sind Kenntnisse über die Herstellungsverfahren und Versorgungsketten und deren Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen bei der Bewertung dieser Anlagen unerlässlich. Vor allem müssen die folgenden Fragen beantwortet werden: Sind die Energiequellen erneuerbar oder greift man nach wie vor auf fossile Brennstoffe zurück? Wird Wasser für die Produktion benötigt und wie wird es nachhaltig bewirtschaftet? Entsprechen die Arbeitspraktiken einem hohen Standard in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit?

Das sind allesamt wichtige Bestandteile des Gesamtbildes.

Offenlegung und Transparenz von Unternehmen waren noch nie so relevant und verbessern sich ständig. Dennoch bleibt viel zu tun. Als Anleger befinden wir uns in einer einzigartigen Lage, die Unternehmen zu identifizieren, die hier noch Defizite haben. Durch unser Engagement und unsere Unterstützung können wir daher einen Wandel herbeiführen.

Ein weiterer Faktor, den es innerhalb dieser Branchen zu beobachten gilt, ist das Wettbewerbsumfeld. Niedrige Kapitalkosten und Subventionen haben in einigen Sparten zu starkem Wettbewerb geführt.

Das Ausmaß der Chancen in sauberen Technologien der Schwellenländer ist beträchtlich. Es überrascht kaum, dass China angesichts seiner Größe in vielen dieser Bereiche wichtig ist. Dennoch gibt es Anlagechancen in vielen Schwellenländern von Südkorea über Taiwan bis Brasilien. Im Mittelpunkt stehen hier ein aktiver Ansatz bei der Kontaktaufnahme mit Unternehmen und ein Verständnis bezüglich der Komplexität der Chancen. Nur so lassen sich Umweltschutz und nachhaltige Renditen für Aktionäre realisieren ...

