Der EUR/USD handelt weiterhin in einem engen Kanal von 1,1400-1,1450. Die Analysten der Scotiabank beobachten ein technisches Muster, das auf eine Bewegung in Richtung der Marke von 1,16 hindeuten könnte. Die Unterstützung nach 1,1400/90 liegt bei 1,1370 "Der EUR-Kurs bildet ein bullisches Flaggenmuster, das einen Ausbruch in Richtung 1,16 bedeuten ...

