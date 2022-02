Die Rohölbestände sinken in der letzten Woche unerwartet um 4,756 Mio. Barrel - Der Rohölpreis steigt nach den Bestandsdaten, WTI erreicht neue Tageshöchststände über 89,00 $ - Die kommerziellen Rohölvorräte in den USA sind in der Woche bis zum 5. Februar um 4,756 Millionen Barrel gesunken, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Wochenbericht ...

