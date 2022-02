Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewinnt 1,81 Prozent auf 4204,09 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch den dritten Tag in Folge zugelegt und dabei Fahrt aufgenommen. Der britische FTSE 100 erreichte sogar ein Zweijahreshoch. Unterstützung kam von erneut steigenden US-Börsen sowie von Quartalsberichten aus Europa. Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag wagten sich mutige Anleger wieder aus der Deckung und setzten auf eine «positive...

Den vollständigen Artikel lesen ...