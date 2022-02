Die Vorbereitungen für die Spargelsaison sind wieder in vollem Gang, wie in dem Fall mit der generischen Zusammenarbeit der Stichting Nederlands Asperge Centrum (Stiftung Niederländisches Spargelzentrum). Diese Kollaboration zwischen Teboza, The Greenery, ZON fruit & vegetables und SAL (Stichting Agrarisch Limburg) wird am 1. Februar formal als eine Stiftung fortgeführt....

Den vollständigen Artikel lesen ...