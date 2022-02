Es war ein besonderes Jubiläum am Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt (LVG), dessen Kompetenzen für Obst- und Gemüsebau nicht nur in Thüringen, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum geschätzt werden. So war es dann auch wenig verwunderlich, dass sich am 20. Januar 130 Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands und drei weiteren EU-Ländern zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...