Die Anmeldung zum Hochschulkurs für junge Forscher und Fachleute des internationalen Sektors der Kirsche, der am 2. und 3. Mai im Bereich des International Cherry Symposium in Bertinoro (Provinz Forlì-Cesena) stattfinden wird, ist offen. Quelle © ICC "Nachhaltige Pflege der Obstgärten in einem sich wandelnden Klima": Das ist das Thema des Hochschulkurses...

