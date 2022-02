Am Schweizer Aktienmarkt positionieren sich die Investoren nach der starken Wochenmitte am Donnerstag zunächst an der Seitenlinie.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt positionieren sich die Investoren nach der starken Wochenmitte am Donnerstag zunächst an der Seitenlinie. Vor den am Nachmittag erwarteten US-Konsumentenpreisen wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Marktteilnehmer rechnen mit einem Wert von 7,3 Prozent - dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Damit bleibt das Thema Inflation weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...