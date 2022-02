Wenn Sie zu den Abonnenten des RuMaS Express-Service gehören und unserem Trading-Tipp vom 30. Januar mit Boeing ISIN: US0970231058 gefolgt sind, konnten Sie den genannten Einstiegskurs am 31. Januar für diesen Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat nutzen und haben am 08. Februar im Tagesverlauf schon die 100%-Gewinnmarke gesehen. Schon am 01. Februar konnten wir titeln: "Boeing: Volltreffer +77% in 2 Tagen! Haben Sie die Chance genutzt?" ...

