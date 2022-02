Erst am Abend des 09. Februar hatten wir den Abonnenten des Express-Service diesen Trading-Tipp mit Salzgitter ISIN: DE0006202005 zugeschickt und wer dieser Trading-Idee mit dem Hebel-Zertifikat gefolgt ist, konnte bereits am Donnerstag einen Tagesgewinn von rund 50 Prozent verbuchen. Der Artikel zu diesem Hinweis an die Abonnenten wurde mit dem Titel: "Salzgitter: Comeback der Bullen?" am 10. Februar zeitversetzt auf der RuMaS-Website veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...