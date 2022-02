FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3150 (3075) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA TO 'OVERWEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 1600 (1145) PENCE - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES JUBILEE METALS WITH 'BUY' - TARGET 21 PENCE - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED TO 'UNDERPERFORM' (N) - PRICE TARGET 500 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 575 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5610 (5700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS M&G PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR UNILEVER TO 4300 (4400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENISHAW TARGET TO 6570 (6550) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1265 (1240) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CHEMRING GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 300 (400) PENCE - JEFFERIES CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 91 (97) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2320 (2470) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROTORK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 360 (410) PENCE - JEFFERIES CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 4265 (4560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRAX-SARCO TARGET TO 11460 (12450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 500 (685) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 705 (730) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VICTREX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2100 (2675) PENCE - JEFFERIES CUTS XP POWER LTD PRICE TARGET TO 4900 (5290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 652 (644) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3386 (3339) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JAMES FISHER PRICE TARGET TO 585 (555) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 485 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 806 (796) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SMITHS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1865 (1800) PENCE - JEFFERIES RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 350 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 320 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2090 (1800) PENCE - JPMORGAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3600 (3750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LBBW RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2200 (1800) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/DZ RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (SELL) - FAIRER WERT 9200 (7400) P



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de