Der EuroStoxx50 verliert am Mittag 1,12 Prozent auf 4150,07 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Schwache US-Vorgaben und die anhaltenden Spannungen in der Ukraine liessen die Kurse bröckeln. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 1,12 Prozent auf 4150,07 Punkte. Auch an den grossen Länderbörsen kam es zu Abgaben. Der französische Cac 40 sank um 1,16 Prozent auf 7019,44 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0...

