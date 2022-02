Wir haben ein Lieferkettenproblem! Das legen zumindest die Meldungen in den einschlägigen On- und Offline-Medien nahe, und auch beim Supermarkt um die Ecke ist das ein oder andere Regal in letzter Zeit eher übersichtlich sortiert. "Lieferengpässe bremsen Industrie und treiben Preise" heißt es deshalb auch in einem Dossier des Statistischen Bundesamtes, verbunden mit dem Hinweis, dass in der Industrie die Nachfrage das Angebot derzeit übersteigt. Dazu passend sind die Gewinne der DAX-Konzerne 2021 mit den bereits kolportierten 115 Milliarden Euro auf eine neue Rekordmarke geklettert. Dabei hat sich die Profitabilität mehr als verdoppelt, wie das Handelsblatt berichtet - schließlich sind die Umsätze lediglich um 10% gestiegen, während die bereits erwähnten Gewinne unglaubliche 170% zulegen konnten. Ob diese irre Performance 2022 wiederholt werden kann, darf oder muss jedoch, Stand heute, erst einmal bezweifelt werden. Das sehen auch die Unternehmen selbst so, denn in dieser Berichtssaison gab es bislang noch nicht allzu viele rosige Ausblicke. Wie sehr das einen Aktienkurs beeinflussen kann, hat sich in dieser Woche bei Delivery Hero gezeigt: ...

