Die Aktien der Xlife Sciences AG sind heute Nachmittag um 15.00 Uhr erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt worden. Es ist der erste Titel im neuen "KMU-Segment" mit Namen "Sparks".Zürich - Die Aktien der Xlife Sciences AG sind heute Nachmittag um 15.00 Uhr erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt worden. Es ist der erste Titel im neuen «KMU-Segment» mit Namen «Sparks». Der erste Kurs lag bereits weit über dem Referenzkurs vom Vortag an der Münchner Börse. Der Referenzkurs wurde mit umgerechnet 44,71 Franken angegeben, der Eröffnungskurs an der SIX lag dann bei 48...

