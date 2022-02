Der SMI schliesst mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 12'231,97 Punkten. Im Wochenvergleich ergibt sich noch ein Plus von 0,8 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum zweiten Mal in Folge nachgegeben. Dank starker Nestlé-Aktien baute er jedoch im Tagesverlauf einen guten Teil der deutlicheren Verluste aus der Startphase wieder ab und schloss letztlich auch auf Wochensicht solide im Plus. Geholfen hat am Nachmittag vorerst auch die freundliche Eröffnung der US-Börsen. In der Folge bremste allerdings gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...