Berlin - Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund bei Union Berlin mit 3:0 gewonnen. Marco Reus (18. und 25.) und Raphaël Guerreiro (71. Minute) erzielten die Treffer.



Dortmund hat sich damit auf sechs Punkte an die Bayern herangerobbt, die an diesem Wochenende ausgerechnet gegen den Aufsteiger Bochum gepatzt hatten. Es war ein dominanter Auftritt der Borussen in Köpenick, die Gäste aus Dortmund hatten die Partie zu jeder Zeit voll im Griff. Union hat versucht, alles aus seinen Möglichkeiten zu machen, am Ende blieb ihr Auftritt bieder.

BORUSSIA DORTMUND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de