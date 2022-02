NORMA dreht im Sinne seiner Nachhaltigkeits-Offensive jeden Stein um - und auch jeden Kräutertopf! Die Bio-Kräuter des Nürnberger Lebensmittel-Discounters kommen ab sofort in neuen, umweltschonenderen Töpfen aus 100 Prozent Recyclingmaterial daher. Die Bio-Kräuter von BIO SONNE werden künftig in Papier statt Plastik gehüllt und in 100% Recycling-Töpfen...

