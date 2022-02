Der Versicherungskonzern Talanx ISIN: DE000TLX1005 musste nach einem Mehrmonatshoch mit 44,42 Euro Federn lassen und war am 24. Januar bei 39,90 Euro gelandet. Es sieht so aus, als ob es wieder Richtung Norden gehen kann. Der Kurs hat sich wieder in den Bereich des charttechnischen Widerstands begeben und wenn dieser Kampf nachhaltig gewonnen werden kann, wäre das eine gute Ausgangsbasis für weitere Gewinne. Die Jahreszahlen sollen am 14 März veröffentlicht ...

