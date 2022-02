Der SMI büsst bis um 09.15 Uhr 1,62 Prozent auf 12'034,12 Punkte ein. Im Fokus stehen zum Wochenstart Clariant mit einem satten Minus von 16 Prozent.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt greift die weltweit steigende Nervosität wegen einer drohenden Eskalation im Ukraine-Konflikt um sich. Der Leitindex SMI startet am Montag sehr schwach in die neue Woche. Nach zuletzt bereits zwei Verlusttagen in Folge beschleunigt sich damit die Abwärtsbewegung. Die hiesige Börse befindet sich dabei im Einklang mit den meisten übrigen europäischen Aktienmärkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...