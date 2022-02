Der Award bestätigt die Bemühungen von CREALOGIX, innovative Lösungen im Digital Banking zu entwickeln.Zürich - Bei den jährlich verliehenen IBM Ecosystem Awards wird CREALOGIX als Innovation Partner of the Year 2021 ausgezeichnet. Der Award bestätigt die Bemühungen von CREALOGIX, innovative Lösungen im Digital Banking zu entwickeln. Mit dem Gewinn des IBM Ecosystem Awards in der Kategorie Innovation Partner of the Year unterstreicht CREALOGIX seine Position als Entwickler von innovativen Lösungen...

