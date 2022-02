Forscher von Universitäten im südkoreanischen Pusan und im US-amerikanischen San Diego haben in Echtzeit Strukurveränderungen in Perowskit-Zellen beobachtet, die zu Effizienzverlusten führen. Zugleich liefern sie einen Vorschlag, wie sich der Degradation begegnen ließe.So vielversprechend Perowskit-Solarzellen mit Blick auf Kosten, Effizienz und Einsatzmöglichkeiten auch sind - sie haben doch bislang noch einen großen Nachteil, der ihre breite Kommerzialisierung verhindert: Sie verlieren schnell an Leistung. Nun ist es Forschern der südkoreanischen Pusan National University und der US-amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...