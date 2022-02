Für das laufende Jahr stellt die Gesellschaft ein grösseres Wachstum in Aussicht als im Gesamtjahr 2021.Genf - Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat den Umsatz im vierten Quartal gesteigert und auch unter dem Strich mehr verdient. Für das laufende Jahr stellt die Gesellschaft ein grösseres Wachstum in Aussicht als im Gesamtjahr 2021. Das Unternehmen, das zu den 30 wichtigsten an der Schweizer Börse gehandelten zählt, hat im Schlussquartal 2021 einen 5 Prozent höheren Umsatz von 290...

Den vollständigen Artikel lesen ...