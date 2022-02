Die vorläufigen Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest zum zweiten Mal in Folge gesunken ist, dieses Mal um rund 18.800 Kontrakte am Montag. Im gleichen Zeitraum sank das Volumen um rund 397.700 Kontrakte, nachdem es zuvor drei Mal in Folge gestiegen war. WTI: Alle Augen richten sich auf 100,00 $/bbl Die Rallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...