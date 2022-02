Der australische Rohstoffkonzern BHP Group Ltd. (ISIN: AU000000BHP4) wird eine Zwischendividende von 1,50 US-Dollar (ca. 1,32 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag in Melbourne mitteilte. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 1,01 US-Dollar. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 28. März 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 24. Februar 2022. BHP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- ...

