Eine Fachpartner-Umfrage von IBC Solar zeigt, dass die Endkunden größten Wert darauf legen, alle Leistungen aus einer Hand zu bekommen. Zwei Drittel der befragten Experten beobachten im Markt ein wachsendes Ansehen der Photovoltaik.Wer heute als Privatperson eine Photovoltaik-Anlage installieren lässt, will sich in erster Linie gegen steigende Stromkosten wappnen - in einer Umfrage von IBC Solar unter mehr als 100 Fachpartnern haben 96 Prozent der befragten Installateure dieses Motiv als Beweggrund ihrer Kunden angegeben. Dahinter folgt mit 78 Prozent die Energieautarkie, auf Rang Drei die Nachhaltigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...