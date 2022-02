Die europäischen Börsen haben sich am Dienstag vom Einbruch zu Wochenbeginn etwas erholt.Paris / London - Die europäischen Börsen haben sich am Dienstag vom Einbruch zu Wochenbeginn etwas erholt. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt liessen die Kurse steigen. Allerdings reichten die Gewinne nicht, die deutlichen Vortagesverluste aufzuholen, was von der anhaltenden Verunsicherung der Märkte zeugte. Der EuroStoxx 50 kletterte am Mittag um 1,42 Prozent auf 4122,01 Punkte.

