Bei allen Nio-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. So kann der Kurs satte rund acht Prozent zulegen. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Anmerkung der Redaktion: Startet Nio jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund einundzwanzig Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 30,91 USD. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die eher langfristig agieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...