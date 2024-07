Zürich - An der Schweizer Börse geht es am Freitag bergab. Dabei hat der Markt nach einem gehaltenen Start stetig an Boden verloren. Am späten Vormittag scheinen sich die Kurse aber auf dem tieferem Niveau einzupendeln. Das Geschäft verläuft laut Händlern in eher ruhigen Bahnen. Nach dem Zahlenreigen am Vortag fehlten nun die kursbewegenden Impulse, meint ein Händler. Auch der kleine Verfallstermin an der Eurex habe kaum Einfluss. Der Markt habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...