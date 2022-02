Genf/Fort Worth - Der auf Augenbehandlungen spezialisierte und an der Schweizer Börse kotierte US-schweizerische Konzern Alcon hat sich im Schlussquartal des letzten Jahres weiter von der Coronakrise erholt. Im neu angelaufenen Jahr will Alcon weiter zulegen.Genf/Fort Worth - Der auf Augenbehandlungen spezialisierte und an der Schweizer Börse kotierte US-schweizerische Konzern Alcon hat sich im Schlussquartal des letzten Jahres weiter von der Coronakrise erholt. Im neu angelaufenen Jahr will Alcon weiter zulegen. In den Monaten Oktober bis Dezember rückte der Umsatz um 11 Prozent auf 2,13 Milliarden US-Dollar vor, wie Alcon am späten Dienstagabend...

Den vollständigen Artikel lesen ...