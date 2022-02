Die Mindestgroßhandelspreise für ungeschälte Walnüsse (von 25 bis 23 MDL/kg, 1,29 USD/kg) und Walnusskernen (von 100 bis 90 MDL/kg) in Moldawien ist letzte Woche gefallen, wie eine Publikation der analytischen Plattform East-fruit.com mitteilt. Die Händler geben an, dass die Preise für Walnüsse, die in kleinen Mengen von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben...

