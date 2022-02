Um eine umfassende Hafenabdeckung zu gewährleisten, hat THE Alliance den Aufbau ihres Netzwerks neu konfiguriert. Das verbesserte Service-Setup wird ab Frühjahr 2022 in Kraft treten. Eine wesentliche Änderung ist die Aufteilung des FP2-Pendulum-Loop in zwei getrennte Dienste, nämlich FE5: Südostasien nach Europa und PS7. Hapag Lloyd AFIF auf der Elbe. Foto © HHM...

Den vollständigen Artikel lesen ...