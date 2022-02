Während des One Ocean Summit, ein von Emmanuel Macron, Präsident der Republik Frankreich, Rodolphe Saadé, Vorsitzender und Geschäftsführer der CMA CGM Group, organisiertes Gipfeltreffen, wurde in einer Rede angekündigt, dass die Gruppe keinen Plastikabfall mehr an Bord ihrer Schiffe transportieren wird. Foto © CMA CGM Mit der Entscheidung, dass sie keinen...

