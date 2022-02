GF tritt der Initiative MassChallenge bei und erhält damit Zugang zu den besten Startups in der Schweiz.Schaffhausen - GF tritt der Initiative MassChallenge bei und erhält damit Zugang zu den besten Startups in der Schweiz, um so innovative Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Zusammen mit einem etablierten Netzwerk aus Geschäftspartnern, Unternehmen und Studenten aus aller Welt entwickelt GF laufend neue Technologien und Lösungen, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu...

