Der Energiedienstleister des Fachhändlers hat mit Enerparc-Tochter Sunnic Lighthouse einen Stromabnahmevertrag mit fünf Jahren Laufzeit abgeschlossen. Ein Solarpark in Schleswig-Holstein soll jährlich 3,9 Gigawattstunden Strom an das Futterhaus liefern.Das Futterhaus will sich in den kommenden fünf Jahren von einem Solarpark im schleswig-holsteinischen Bokel mit Grünstrom versorgen lassen. Dafür hat die EHA Energie-Handels-Gesellschaft als Energiedienstleister der Unternehmensgruppe einen Stromabnahmevertrag mit der Enerparc-Tochter Sunnic Lighthouse unterzeichnet. Den Unternehmen zufolge hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...