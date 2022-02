FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TARGET TO 1840 (1980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 887 (896) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8800 (9100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 595 (515) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 860 (775) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 221 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ENQUEST PRICE TARGET TO 34 (37) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 179 (192) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 77 (79) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS PRUDENTIAL UM 4% PRICE TARGET TO 1655 PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET BY 9.5% TO 460 PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET BY 3% TO 336 PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET BY 2% TO 685 PENCE - 'NEUTRAL'



