Allreal realisiert das Projekt im Totalunternehmermandat. Das Investitionsvolumen beträgt rund 80 Mio Franken.Glattpark - Allreal hat jüngst mit den Arbeiten für das Projekt Rieter Campus in Winterthur begonnen. Allreal realisiert das Projekt im Totalunternehmermandat. Das Investitionsvolumen beträgt rund 80 Mio Franken. Der neue Rieter Campus entsteht an der Klosterstrasse in Winterthur. Das Schweizer Traditionsunternehmen schafft damit einen Standort, der auf einer Fläche von rund 30'000 Quadratmetern...

Den vollständigen Artikel lesen ...