Der EuroStoxx 50 kletterte am späten Vormittag lediglich um 0,1 Prozent auf 4145,44 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch verhalten tendiert. Trotz guter Vorgaben kamen sie kaum voran. Der EuroStoxx 50 kletterte am späten Vormittag lediglich um 0,1 Prozent auf 4145,44 Punkte. Der französische Cac 40 trat unterdessen mit 6978,21 Punkten auf der Stelle und der britischen FTSE 100 verlor 0,18 Prozent auf 7595,36 Punkte. In Grossbritannien war die Inflationsrate...

Den vollständigen Artikel lesen ...