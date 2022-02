Nach der Insolvenzeröffnung über die Green City AG haben auch weitere Konzerngesellschaften nachgezogen. Sie wollen sich im Rahmen des Verfahrens sanieren. Weitere Green City Konzerngesellschaften sind insolvent. Das teilte die im Insolvenzverfahren stehende Green City AG mit. Bei den Gesellschaften handele es sich um die Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG, Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG sowie Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG. Diese haben aufgrund von drohender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...