Der Bundesrat hat am Mittwoch die Massnahmen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus aufgehoben. Nur weniges bleibt noch.Bern - Der Bundesrat hat am Mittwoch die Massnahmen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus und vor den wirtschaftlichen Folgen ab dem (morgigen) Donnerstag weitgehend aufgehoben. Nur weniges bleibt noch, etwa die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Übersicht: Diese Massnahmen fallen weg ZERTIFIKATSPFLICHT: In Restaurants, Betrieben wie Kinos und Theater und an...

Den vollständigen Artikel lesen ...