Die 153. ordentliche GV findet am 19. März 2022 am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG und ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt.Lenzburg - Die Hypothekarbank Lenzburg AG verschickt am Donnerstag, 17. Februar 2022, die notwendigen Unterlagen zur Durchführung der 153. ordentlichen Generalversammlung zusammen mit den detailliert formulierten Traktanden und der Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021 an ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021 und der vollständige Geschäftsbericht 2021 sowie...

