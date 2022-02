Für April 2022 ist der Schritt ins Ausland geplant. Ab dann will das gut finanzierte Ed-Tech Startup auch die Bildungslandschaft in Deutschland und Frankreich aufmischen.Zürich - Die Schweizer E-Learning-Plattform Schlaufux wird unter dem Namen evulpo neu lanciert. Wichtigste Neuerung ist dabei jedoch nicht die Namensänderung: Sämtliches zur Verfügung gestelltes Lernmaterial ist ab sofort kostenlos. Zudem kann das Angebot, das tausende Erklärvideos, Zusammenfassungen sowie Übungen umfasst und strikt an den kantonalen Lehrplänen ausgerichtet ist...

