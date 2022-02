Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat die russische Darstellung eines teilweisen Truppenanzugs von der ukrainischen Grenze zurückgewiesen. "Wir glauben nicht, was wir hören, sondern nur das, was wir sehen", sagte er der "Bild" (Donnerstagausgabe).



"Bislang gibt es für einen Truppen-Abzug keine Bestätigung." Der Präsident äußerte sich außerdem zurückhaltend zu den Ergebnissen des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kreml am vergangenen Dienstag. "Ich bin weder zufrieden noch unzufrieden", sagte Seleskyi der "Bild". Und weiter: "Wir haben zum Ergebnis des Treffens noch wenig Details."

