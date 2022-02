Der Dollar-Index (DXY) geriet am Mittwoch unter Druck - Das FOMC-Protokoll enttäuscht ggü. der äußerst hawkischen Rhetorik der Fed-Beamten in letzter Zeit. - Der Index fiel auf einen Tiefstand von 95,67, als das Protokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank die Anleger enttäuschte, die in den Diskussionen der Vorstandsmitglieder auf der ...

