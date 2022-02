Am 13. Februar hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "MTU Aero Engines: Kommt über dem Widerstand eine Trading-Chance?" Den Abonnenten hatten wir folgenden Hinweis gegeben: "Charttechnisch gesehen, ist für MTU alles was über 196,00 Euro liegt, eine Kurschance. Das wird aber sehr abhängig davon sein, ob das Unternehmen am Mittwoch neben guten Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...