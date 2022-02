Die Schweizer Uhrenbranche hat im Januar nahtlos an die gute Entwicklung des letzten Jahres angeknüpft.Biel - Die Schweizer Uhrenbranche hat im Januar nahtlos an die gute Entwicklung des letzten Jahres angeknüpft. Nachdem die Uhrenexporte im Gesamtjahr 2021 in Franken gemessen auf einen neuen Rekord geklettert waren, legten sie zu Beginn des neuen Jahres weiter zu. Im Januar wurden insgesamt Schweizer Uhren im Wert von 1,70 Milliarden Franken ins Ausland exportiert, wie das Bundesamt für Zoll und...

