Die Schweizer Börse ist am Donnerstag mit angezogener Handbremse in den regulären Handel gestartet.Zürich - Die Schweizer Börse ist am Donnerstag mit angezogener Handbremse in den regulären Handel gestartet. Vor allem die schwergewichtigen Nestlé-Papiere belasten nach Jahreszahlen mit Abgaben. Für Unruhe sorgen nach Händlerangaben auch russische Medienberichte über Spannungen im Osten der Ukraine. Am Vorabend hatten die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufgeholt.

