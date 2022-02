Der Schweizer Energiekonzern setzt für seine neuen Photovoltaik-Projekte nicht nur auf den heimischen Markt, sondern vor allem auch auf Spanien, Italien und Polen. Weitere Märkte werden demnach zurzeit analysiert.Axpo will den Photovoltaik-Ausbau in Europa weiter vorantreiben. Wie der Schweizer Energiekonzern am Donnerstag mitteilte, soll sein Solarkraftwerkspark bis 2030 um zehn Gigawatt wachsen und sich damit im Vergleich zu heute verzwanzigfachen. Die Projekte sollen auf rund 10.000 Hektar Freiflächen sowie auf Parkplätzen, großen Dachflächen, Gewächshäusern und anderen bereits genutzten Flächen ...

